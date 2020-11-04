Одной из погибших под колесами внедорожника на Майдане Незалежности стала 30-летняя Алла Сорока
С утра девушка была в Киево-Печерской лавре.
"Мы попрощались, как оказалось, навсегда. У Бога все живы, но как же горьки эти слезы. Аллочка, миленькая, царства небесного твоей ангельской душе. Аллуся везла маме кашу из храма…", – передает слова ее подруги Елены Даевой "Обозреватель".
"Она стояла там, ей не хватило каких-то секунд, чтобы отскочить в сторону. Очевидцы говорят, что в тот момент никто не кричал, вероятно, поэтому она не видела этот автомобиль. И мимо пробежал человек, хоть бы за руку ее дернул, крикнул, она бы смогла спастись", – рассказала еще одна подруга Аллы Лиана Полянская.
Как сообщалось, 30 октября около 16.00 в столичной полиции на спецлинию "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на Крещатике.
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В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек.
Напомним, киевляне избили водителя, устроившего ДТП на Крещатике.
Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.
Также Politeka писала, что в последний путь провели жертву резонансного ДТП на Крещатике.