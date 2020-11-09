В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик

При этом в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 субботы указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.

На это обратил внимание украинский блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас на своей странице в Facebook.

Он пояснил это тем, что в то же самое время, когда Украина потеряла защитника на Донбассе находился президент страны Владимир Зеленский, поэтому ООС не захотели портить "картинку".

"Это имеет простое объяснение – именно в этот день "на передовой" находился Зеленский. Он никак не отреагировал на гибель двух бойцов на прошлой неделе, поэтому портить картинку его высочайшего визита смертью какого-то очередного десантника тем более не стали, даже придумали идиотскую формулировку – "русские оккупанты используют стрелковое оружие и гранатометы, но перемирие продолжается"", - написал ветеран АТО.

Валерий Прозапас отмечает, что новая украинская власть полтора года только и обещает "мир-мир-мир", но при Зеленском уже погибло более ста бойцов.

"Если это подтвердится - будет лишнее подтверждение заговора об искусственном замалчивании СМИ и властью реальной ситуации на фронте в частности и в армии в целом", - резюмировал он.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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