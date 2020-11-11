Сегодня, 11 ноября, украинскому патриоту из Донецка Степану Чубенко могло исполниться 23 года

Как известно, в 2014 году на Донбассе школьника задержали за ленту цветов украинского флага, которую он нацепил на свой рюкзак. За украинскую символику Степана жестоко пытали, а затем убили пророссийские боевики террористической организации "ДНР".

Мальчику было всего 16 лет, он был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск).

Когда в апреле 2014 года российские боевики захватили его родной город, мать увезла Степана к своим родителям в Россию, однако уже через месяц он вернулся, заявив, что не собирается прятаться "как крыса" в такие тяжелые для страны времена.

В июле того же года Степан поехал к другу в Киев. 23 июля он сел на поезд в столице, чтобы вернуться домой. Школьник ехал через оккупированный террористами Донецк, где его задержали боевики из батальона "Керчь". По одной из версий, мальчика задержали за желто-голубую ленту на рюкзаке, по другой - из-за того, что он вступил в спор с террористами, отстаивая позицию единой неделимой страны. Бить несовершеннолетнего парня бандиты начали еще в Донецке. Затем его отвезли в Горбачево-Михайловку, где после страшных пыток - расстреляли.

Сразу после исчезновения сына его мать уехала в Донецк на его поиски. Ей удалось узнать, что парень был расстрелян. Тело нашли только в сентябре 2014 года, а опознание трупа назначили на начало октября. Похоронили Степана Чубенко 8 ноября 2014 года в его родном городе.

Степана посмертно наградили орденами" За мужество", а также дали ему звание Народного Героя Украины. Также историю о школьнике-Герое представители Украины рассказали на заседании ООН.

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