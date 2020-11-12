После того, как Украина отказала боевикам в инспектировании позиций ВСУ на линии фронта на Донбассе, те снова разразились угрозами

«Глава» МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила о том, что, поскольку Киев отказался выполнять требование Москвы, российские наемники могут снова начать минировать фронт на Донбассе, передает «Диалог.UA».

Как известно, на переговорах Трехсторонней контактной группы Кремль потребовал от Киева дать согласие на инспектирование позиций украинской армии боевиками, однако получил категорический отказ. После этого Москва традиционно перешла к излюбленному методу влияния – угрозам.

Устами Никоноровой в Москве обещают снова начать минировать фронт, который только недавно начали разминировать, а ситуацию с отказом назвали «тупиковой».

«Нам необходимо минировать, а не разминировать нашу границу», – заявила «глава МИД», обвинив Украину в том, что та, якобы, хочет силового сценария на Донбассе.

Если же Киев не выполнит требования Москвы, то Никонорова пообещала Украине «худший сценарий».

Ранее лидер объединения боевиков «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что война на востоке Украины закончится победой одной из сторон, и этим победителем станет Россия.

«Никакого пути из «гражданской войны», кроме как победа одной из сторон, не бывает. Этому нас учит история, и в данном случае история Донбасса, я думаю, будет достаточно стандартной. «Гражданская война», начавшаяся в Украине, должна закончиться победой одной из сторон. Я надеюсь, что это будет наша сторона, русская», – цитируют слова террориста росСМИ.

Напомним, в РФ нагло ответили на мирный план Кравчука по Донбассу.

Также Politeka сообщала, что ветеран АТО разнес в пух и прах "мирный план" по Донбассу ставленников Кремля.

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