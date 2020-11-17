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ВС РФ стреляли из временно оккупированного поселка Пикуза, у боевиков также зафиксированы потери

Штаб Операции Объединенных сил сообщает в Facebook, что Вооруженные формирования РФ на Донбассе вечером 16 ноября открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

Потерь среди украинских защитников нет, а вот в рядах оккупантов известно о двух "200".

Отмечается, что в течение дня понедельника в зоне ООС наблюдалась тишина, однако в вечернее время ВСУ зафиксировали одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг, в частности, стрелял из временно оккупированного поселка Пикуза.

Тем временем, офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале отметил, что российско-оккупационные войска 16 ноября поредели на двух человек, однако эти потери не боевые. В частности, один оккупант из 6 ОМСП 2 АК умер в результате болезни, а причины смерти другого, с 3 ОМСБр1 АК, уточняются.

Также ранее сообщалось, что для управления незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донбасса находятся российские военные. В ОБСЕ уточнили, что туда привлечены 2,1 тыс. кадровых российских военных.

Они задействованы в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы. К сожалению, дома им не сидится, ведь плевать России на международные договоры и перемирие.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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