В сети появились фото их оккупированной Горловки в Донецкой области



Местные жители крайне возмущены положением дел в городе и во всем обвиняют "власти", передает "Диалог".

В частотности, на фото было запечатлено нынешнее состояние подземного перехода на площади Кирова (остановка машзавод им. Кирова).





Местные жители в комментариях обвинили оккупационную власть в таком плачевном состоянии

А некоторые даже сравнили ситуацию в городе с Припятью, которая находится в зоне отчуждения.



"Действительно Припять. До чего довели город, разруха одна", "Больно смотреть на мой любимый город", - передает издание слова местных жителей.



Ранее журналист и член ТКГ Денис Казанский также публиковал кадры с оккупированной Горловки.

"Супермаркет "Амстор". Хорошо в республике. Наконец-то избавились от украинского ига", - говорится в подписи к кадрам.

Не менее печальную участь настигла и трамвайное депо в Луганске: на фото видны десятки поржавевших трамваев, которые не первый год разрушаются под открытым небом.

Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.

Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной.

Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.







