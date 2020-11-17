В сети появились фото их оккупированной Горловки в Донецкой области
Местные жители крайне возмущены положением дел в городе и во всем обвиняют "власти", передает "Диалог".
В частотности, на фото было запечатлено нынешнее состояние подземного перехода на площади Кирова (остановка машзавод им. Кирова).
Местные жители в комментариях обвинили оккупационную власть в таком плачевном состоянии
А некоторые даже сравнили ситуацию в городе с Припятью, которая находится в зоне отчуждения.
Оборвалась жизнь коллеги Заворотнюк из "Моей прекрасной няни", его любили все: "Уходят великие..."
Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»
Киркоров показал домашний завтрак красавицы-дочки, вид впечатляет: «Видно, что не бедствуете»
"Невеста" Харламова заткнула за пояс Волочкову своим идеальным шпагатом: "Как струна"
"Действительно Припять. До чего довели город, разруха одна", "Больно смотреть на мой любимый город", - передает издание слова местных жителей.
Ранее журналист и член ТКГ Денис Казанский также публиковал кадры с оккупированной Горловки.
"Супермаркет "Амстор". Хорошо в республике. Наконец-то избавились от украинского ига", - говорится в подписи к кадрам.
Не менее печальную участь настигла и трамвайное депо в Луганске: на фото видны десятки поржавевших трамваев, которые не первый год разрушаются под открытым небом.
Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.
Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной.
Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.