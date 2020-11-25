Причина лесных пожаров в Луганской области состоит не в погодных условиях или обстрелах
Такое мнение высказал историк, ведущий, а также сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.
Он рассказал, какие причины возгораний указывали специалисты и почему же в Луганской области летом и осенью вспыхнули лесные пожары. Снегирев подчеркнул, что из-за этих пожаров в нашей стране уничтожили большое количество лесных насаждений.
"Это самые масштабные лесные пожары за всю историю Украины, сумма ущерба достигла 3 миллиардов гривен. Первые лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля текущего года. Тогда сообщили о том, что были возгорания на площади 85 гектар", - говорит Дмитрий Снегирев.
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Ведущий вспомнил, что в тот момент глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил о том, что ситуация находится под контролем.
Через 1-2 дня выяснилось, что площадь возгорания в Луганской области увеличилась до 5 тысяч гектар. По словам экспертов, ущерб тогда достиг суммы в 450 миллионов гривен.
"Они произошли или вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, или это погодные условия. Зима была без снега, температура летом фактически критическая, загорелась подстилка и пошел пожар плюс сильный ветер", - вспоминает слова специалистов Дмитрий Снегирев.
Он говорит о том, что настоящей причиной был поджог, а некоторые люди смогли заработать на вырубке лесов. Снегирев говорит, что спасатели не прикладывали много усилий, а виноватые люди должны нести ответственность.
"Пожарники демонстрировали полный непрофессионализм в моменте ликвидации этой стихии. Мы должны сломать эту практику круговой поруки, когда никто не сядет. Справедливость есть, за нее просто нужно бороться", - утверждает ведущий.
Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, есть ли у украинской власти признаки госизмены.
Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев сравнил конфликт на Донбассе и в Нагорном Карабахе.
Также Politeka писала, что ведущий и историк Дмитрий Снегирев объяснил, какую роль Джо Байден играет для Украины.