Причина лесных пожаров в Луганской области состоит не в погодных условиях или обстрелах

Такое мнение высказал историк, ведущий, а также сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Он рассказал, какие причины возгораний указывали специалисты и почему же в Луганской области летом и осенью вспыхнули лесные пожары. Снегирев подчеркнул, что из-за этих пожаров в нашей стране уничтожили большое количество лесных насаждений.

"Это самые масштабные лесные пожары за всю историю Украины, сумма ущерба достигла 3 миллиардов гривен. Первые лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля текущего года. Тогда сообщили о том, что были возгорания на площади 85 гектар", - говорит Дмитрий Снегирев.

Ведущий вспомнил, что в тот момент глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил о том, что ситуация находится под контролем.

Через 1-2 дня выяснилось, что площадь возгорания в Луганской области увеличилась до 5 тысяч гектар. По словам экспертов, ущерб тогда достиг суммы в 450 миллионов гривен.

"Они произошли или вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, или это погодные условия. Зима была без снега, температура летом фактически критическая, загорелась подстилка и пошел пожар плюс сильный ветер", - вспоминает слова специалистов Дмитрий Снегирев.

Он говорит о том, что настоящей причиной был поджог, а некоторые люди смогли заработать на вырубке лесов. Снегирев говорит, что спасатели не прикладывали много усилий, а виноватые люди должны нести ответственность.

"Пожарники демонстрировали полный непрофессионализм в моменте ликвидации этой стихии. Мы должны сломать эту практику круговой поруки, когда никто не сядет. Справедливость есть, за нее просто нужно бороться", - утверждает ведущий.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, есть ли у украинской власти признаки госизмены.

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