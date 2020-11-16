Украинцам нужно сосредоточиться не на результатах выборов в США, а на объединении страны

Такое мнение высказал историк, ведущий и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитрий Снегирев рассказал о том, кем является возможный новый глава Белого дома Джо Байден. Кроме того, он объяснил, какую роль играет Джо Байден для нашей страны.

"Сейчас в украинских и мировых СМИ Джо Байдена рисуют чуть ли не ястребом войны, который, придя на смену Трампа, заставит Российскую Федерацию считаться с позицией Соединенных Штатов касательно вопроса возвращения и оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма", - отметил ведущий и историк.

Также Снегирев вспомнил то, как отреагировали Соединенные Штаты Америки, когда Джо Байден в кресле вице-президента США, находясь в команде Барака Обамы, демонстрировал не воинственную позицию по отношению к Украине.

"В свое время даже Трамп заявил, что во времена Барака Обамы единственная помощь со стороны Соединенных Штатов Украине – это были подушки и одеяла. Соответственно, во времена Трампа Америка начала поставлять военное сооружение", - добавил ведущий Дмитрий Снегирев.

По словам Снегирева, Байдена считают автором соглашение касательно нераспространения стратегического вооружения. Но ведущий обращается к украинцам с просьбой не следить за результатами американских выборов, а бороться за нашу страну.

"Нам нужно сосредоточиться не на результатах выборов президента Соединенных Штатов Америки, а на вопросах объединения украинской нации, мы должны превратиться с объекта в субъект, и в этом вопросе мы должны и имеем право требовать помощи от нового президента Америки Джо Байдена", - обращается к гражданам Дмитрий Снегирев.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев рассказал об экономической сфере восточных регионов Украины.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев высказал свое мнение о возможности прихода второй волны коронавируса.

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