Приказ Владимира Зеленского об отставке Василия Бурбы является элементом измены политической элиты

Такое мнение высказал ведущий, историк, а также сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитрий Снегирев рассказал, есть ли признаки государственной измены у нынешней украинской власти. Он упомянул приказ об увольнении руководителя главного управления разведки Министерства Обороны Василия Бурбы.

Ведущий рассказал, что время от времени в СМИ появляется информация о том, что офицеры главного управления разведки Министерства Обороны Украины якобы срывают разного рода операции.

"В свое время в украинских СМИ пошел целый шквал публикаций касательно срыва операций, захвата боевиков частных военных компаний. После появления этой информации появляется приказ президента Украины Зеленского про увольнение руководителя главного управления разведки Министерства Обороны Василия Бурбы", - объяснил Дмитрий Снегирев.

Он говорит, что после того, как в сети появился этот приказ, то в СМИ поднялся шквал обсуждений. В СМИ заговорили о том, что приказ об увольнении Бурбы является элементом измены в рядах политической элиты.

Снегирев решил озвучить свою версию по поводу того, что же происходит на самом деле.

"На оккупированных территориях Луганской области возле поселка Бугаивкы происходит командная учеба боевиков 2-го армейского корпуса. Кроме этой информации, аналитический отдел "Права Справа" публикует и легенду учебу, речь идет о контрнаступлении", - говорит ведущий Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что на это сообщение никакой реакции не поступало, но позже пришло сообщение, которое прислали с линии соприкосновения. В нем идет речь о захвате подразделениями 2-го армейского корпуса.

"Я низко кланяюсь подвигу украинских разведчиков, тех, кто работает на земле. Именно благодаря вашему героизму российский оккупант не пошел дальше той условной линии разграничения", - добавил ведущий.

Напомним, что Дмитрий Снегирев рассказал о конфликте на Востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал о том, кем является новый президент США Джо Байден.

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