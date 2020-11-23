Ситуации с конфликтом на Донбассе и в Нагорном Карабахе очень похожи друг на друга

Такое мнение высказал сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", а также историк и ведущий Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Так, ведущий провел параллели между конфликтом, который уже много лет длится в восточной части нашей страны, а также в Нагорном Карабахе. Кроме того, Снегирев рассказал, как эти конфликты могут повлиять на нашу страну.

"В парламент Турции был внесен законопроект президента страны про возможность отправления военного контингента в зону военного конфликта, на территорию Азербайджана. Вместе с внесением в турецкий парламент появляется сообщение пресс-службы главы Кремля", - рассказал ведущий Дмитрий Снегирев.

Снегирев подчеркнул, что российский президент Владимир Путин говорил, что Азербайджан освобождал свою территорию в соответствии с международной мировой практикой. Но ведущий заявил, что Российская Федерация не имела никаких юридических прав вмешиваться в эту ситуацию.

"Угроза этого сценария под кальку ложится на ситуацию на Востоке Украины. И Азербайджан и Российская Федерация торпедует эту переговорную площадку, закладывая мину замедленного действия под переговорную площадку в Минске и касательно урегулирования ситуации на Востоке", - подчеркнул Снегирев.

По его словам, в России требуют перенести переговорную площадку в другое место преднамеренно. Кроме того, там еще требуют заявить о том, что невозможно выполнить требования, сделав украинское правительство ответственным за все это.

"Если мэрия Парижа признает непризнанную республику Арцах, - это будет попытка Европы и Соединенных Штатов вернуть свои потерянные позиции. А нам остается наблюдать за процессом событий, работать над вопросами укрепления оборонной способности нашей страны. Не ведитесь на информационные вбросы экспертов и политологов", - подчеркнул ведущий.

Напомним, что Дмитрий Снегирев объяснил, соблюдается ли на Донбассе режим прекращения огня.

Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, кто такой Джо Байден и какую роль он играет для Украины.

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