Боевик сдался бойцам ВСУ на Донбассе

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с фронта опубликовал сотрудник СБУ Юрий Порожний на своей страничке Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Думаю, что все же год будет неплохим... Очередной биологический шлак сдался в плен нашим воинам на востоке страны. Инстинкт самосохранения взял верх, абизяна оставила «Русский мир» и передала себя в руки Хунты", - сообщил он в подписи к видео.



На опубликованных кадрах видно, как боевик с автоматом и куском белой ткани в руках приближается к позициям ВСУ.

В сети уже отреагировали на произошедшее.

"Круто. Солдат проявил мужество, Служба божа, как обычно, на высоте. Да и террорист получил шанс на жизнь", "И где тут инстинкт самосохранения? Идет в полный рост и он, и какой-то еще один слева. А с той стороны на это все просто смотрят и не стреляют? Дают уйти?", - писали в сети.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинца.

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