Боевик сдался бойцам ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с фронта опубликовал сотрудник СБУ Юрий Порожний на своей страничке Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Думаю, что все же год будет неплохим... Очередной биологический шлак сдался в плен нашим воинам на востоке страны. Инстинкт самосохранения взял верх, абизяна оставила «Русский мир» и передала себя в руки Хунты", - сообщил он в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, как боевик с автоматом и куском белой ткани в руках приближается к позициям ВСУ.
В сети уже отреагировали на произошедшее.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинца.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
50-летняя Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…»
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво заигрался и показал лишнее под халатом: «Эктор, так красиво»
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.