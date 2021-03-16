Под Киевом едва не произошла трагедия с двумя рыбаками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, вчера, 15 марта, в 18.25 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о том, что на льдине возле села Сухолучье в районе Киевского водохранилища находятся двое местных рыбаков и не могут самостоятельно добраться до берега.

"На место происшествия направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород. В ходе поисково-спасательных работ установлено, что расстояние от берега до льдины составляет ориентировочно 1,5 км", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что личным составом водолазно-спасательного отделения спасены и доставлены на берег двух местных рыбаков 1964 и 1987 годов рождения.

Мужчины от оказания медицинской помощи отказались.

Известно, что к поисково-спасательным работам было привлечено 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Также спасатели опубликовала запись звонка одного из спасенных мужчин, который очень благодарил за помощь, называя ГСЧС героями, а то, что с ним произошло - чудом.

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