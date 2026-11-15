З 1 січня 2027 року в Україні зміняться виплати дітям з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства. Щомісячна допомога становитиме від 3 до 16 тисяч гривень.

Соціальні виплати в Україні зміняться з 2027 року: з 1 січня по-новому платитимуть дітям з інвалідністю та дорослим, яким групу встановили ще в дитинстві. За законом №4955-IX щомісячна державна допомога становитиме від 3 до 16 тисяч гривень.

Як передає «Радіо Трек» із посиланням на Пенсійний фонд України, перерахунок стосується лише двох категорій. Це діти до 18 років та дорослі, чия інвалідність тягнеться з дитинства. Якщо ж людина отримала групу вже в дорослому віці через травму чи хворобу, для неї правила не міняються.

Які виплати отримають родини дітей з інвалідністю

Для дітей з інвалідністю мінімальна планка стартуватиме від 8 тисяч гривень на місяць. Далі сума залежить від того, наскільки дитині потрібна допомога дорослих.

Базову виплату 8 000 гривень даватимуть усім. Якщо дитині потрібен догляд, нарахують уже 12 000 гривень. А найбільшу суму - 16 000 гривень - отримуватимуть родини дітей із найтяжчою інвалідністю, підгрупою А.

Окремо держава підтримає дітей, чиє здоров'я забрала війна. Якщо інвалідність оформили через поранення, контузію або ушкодження від мін, снарядів чи вибухівки, до базової суми зверху додадуть ще 50 відсотків.

Скільки платитимуть дорослим з інвалідністю з дитинства

Для повнолітніх українців із таким статусом суму прив'язали напряму до групи. Люди з третьою групою матимуть від 3 000 гривень на місяць, з другою - від 4 000 гривень, а з першою - від 8 000 гривень.

Крім основних грошей, закон фіксує доплати за догляд. Людям із першою групою підгрупи А додаватимуть ще 8 000 гривень щомісяця, підгрупи Б - 4 000 гривень. Самотнім людям із другою та третьою групами, які підтвердять, що не можуть обходитися без сторонньої допомоги, доплачуватимуть по 3 000 гривень.

Чи треба знову збирати документи

Жодних походів по кабінетах чи черг у Пенсійному фонді не буде. Людям, які вже стоять на обліку й отримують ці гроші зараз, нічого подавати повторно не треба. З 1 січня 2027 року нові суми система перерахує сама, в автоматичному режимі.

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