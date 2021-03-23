Погода подготовила новый "сюрприз" для киевлян

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Так, в Сети появилось видео, на котором можно наблюдать, что погода "порадовала" жителей и гостей столицы очередным снегопадом в конце первого месяца весны.

"В Киеве тем временем начался очередной мартовский снегопад", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что столицу довольно активно засыпает снегом, но видно, что на улице очень влажно - вероятно, снег мокрый и долго на земле не пролежит.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о том, что во вторник, 23 марта, дождь и мокрый снег накроют всю страну. Ночью дожди и мокрый снег пройдут только в юго-восточных областях, однако уже днем они придут и в другие регионы. Синоптики также сообщили, что ветер в большинстве областей будет северо-западным со скоростью 5-12 м/с, на юго-востоке - северным, с аналогичной скоростью, а в восточных областях – северо-восточным, со скоростью 7-12 м/сек. В Киеве ночью будет без осадков, а днем ожидается мокрый снег с дождем.

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