Так называемый суицидальный челлендж оказался выдумкой одной из киевских школьниц, которая пыталась свести счеты с жизнью

Как передает Politeka, об этом рассказал глава Боярской городской громады Александр Зарубин на своей странице в соцсети.

Он поделился результатами служебного расследования, проведенного специальной комиссией по изучению причин трагической смерти девочки-подростка в Боярском академическом лицее "Гармония".

Как известно, трагедия произошла 16 февраля 2021 года. Тогда две ученицы этого учебного заведения во время урока употребили значительные дозы лекарственного препарата, в результате чего одна из них умерла прямо в школе.

"Выяснилось, что не существует никакого мифического челленджа из групп смерти в социальных сетях, который якобы спровоцировал трагедию. Эту версию выдумала одна из жертв отравления, которую удалось спасти. Распространение такой версии событий было удобным для директора лицея, чтобы отвести внимание от собственной профессиональной ответственности за жизнь детей во время учебного процесса", - рассказал Зарубин.

Он отметил, что у обеих девочек ранее уже были проявления суицидального и деструктивного поведения, а также они неоднократно находились в нестабильном эмоциональном состоянии. У умершей ученицы были шрамы от порезов на руках, а спасенная девочка пыталась снова нанести себе вред уже в медицинском учреждении сразу после трагедии.

Также известно, что погибшая девочка ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем в семье, а у спасенного ребенка накануне был серьезный нервный срыв во время учебы.

"По словам учеников, девушки неоднократно искали в интернете информацию о том, как причинить себе вред, чтобы привлечь к себе внимание. Обо всем этом было известно руководителю школы , однако эти особенности подростков не учитывались в учебно-воспитательном процессе", - написал Зарубин.

Комиссия рекомендовала объявить выговор директору лицея "Гармония".

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".