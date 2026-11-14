Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 15 по 21 листопада обіцяє затяжні дощі та істотний перепад температур: максимум прогріється до +13°, а мінімум опуститься до +6°.

Минулого тижневого прогнозу погоди синоптики вже попереджали про різкі перепади температури в регіоні, а новий тиждень з 15 по 21 листопада додає до цього ще й дощі.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури тижня коливатимуться від +6° до +13°, а нічні — від 0° до +9°.

У неділю, 15 листопада, у Дніпропетровській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +7°, а вночі охолоне до +4°. Опадів не прогнозують.

Понеділок, 16 листопада, принесе малохмарну погоду: вдень термометри покажуть +7°, а вночі повітря охолоне аж до 0°. Опадів немає.

У вівторок, 17 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці +6°, вночі — 0°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Середа, 18 листопада, буде хмарною, повітря вдень прогріється до +10°, вночі — до +2°. Можливі опади збережуться.

У четвер, 19 листопада, очікується найтепліший день тижня: хмарно з проясненнями, вдень до +13°, вночі до +9°. Синоптики попереджають про можливі опади.

П’ятниця, 20 листопада, принесе хмарну погоду, вдень повітря прогріється до +10°, вночі охолоне до +6°. Можливі опади.

У суботу, 21 листопада, хмарно з проясненнями, вдень +7°, вночі +5°. Опадів не очікується.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, з температурою +13°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 17 листопада, коли вдень очікується лише +6°. Перепад денних температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують чотири дні поспіль — у вівторок, середу, четвер та п’ятницю.

У дні з можливими опадами — у вівторок, середу, четвер і п’ятницю — варто брати з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. Через відчутний перепад температур синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, аби уникнути переохолодження в прохолодні ночі.

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