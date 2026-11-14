Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 15 по 21 листопада обіцяє мінливу погоду з частими опадами — синоптики очікують потепління до +9° у четвер, 19 листопада, та похолодання до +3° у вівторок, 17 листопада.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав харків'ян про різке погіршення погоди, а новий розрахунок синоптиків показує, що з 15 по 21 листопада у Харківській області тримається мінлива, переважно хмарна погода з частими опадами майже щодня, окрім початку тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +3° до +9°, а нічна — від -3° до +8°.

У неділю, 15 листопада, вдень повітря прогріється до +6°, а вночі похолодає до +3°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, вдень очікується +5°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°. Небо малохмарне, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, температура вдень утримається на позначці +3° — це буде найхолодніший день тижня, вночі очікується -2°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, вдень повітря прогріється до +8°, вночі — до +2°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 19 листопада, очікується найтепліший день тижня: вдень +9°, а вночі тепло навіть уночі — +8°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 20 листопада, вдень температура триматиметься на позначці +8°, вночі похолодає до +3°. Небо хмарне, можливі опади.

У суботу, 21 листопада, вдень +6°, вночі +5°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше у Харківській області буде у четвер, 19 листопада, коли повітря прогріється до +9°, а найхолодніше — у вівторок, 17 листопада, із максимумом лише +3°. Перепад денних температур за тиждень сягне 6°. Опади синоптики прогнозують із вівторка по суботу — п’ять днів поспіль.

Через часті опади синоптики радять харків'янам не забувати парасольку та взуття з гарним протектором, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі та тримати дистанцію. У дні з температурою, близькою до нуля вночі, людям похилого віку варто одягатися тепліше, адже різкі перепади можуть негативно позначитися на самопочутті.

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