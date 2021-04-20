Все произошло в День окружающей среды Украины...

Под Киевом произошло масштабное загрязнение местной речки



Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовал Сергей Блажко на своей странице в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что в маленькую речку, которая является притоком реки Ирпень, впадающей в Днепр, сбросили тысячи канистр с химикатами.

Кроме работников ГСЧС в ликвидации загрязнения участвовали и местные жители.

"Что с нами не так? В реку Кизка, которая протекает возле села Блиставица (недалеко от Бучи), неизвестные сбросили около 3000 канистр с химией. Река Козочка - это приток реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр", - сообщил мужчина.

Примечательно, инцидент произошел в День окружающей среды Украины.

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