ДТП успели зафиксировать камеры видеонаблюдения
В Деснсняском районе Киева на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Градинской произошло ДТП с участием велосипедиста. Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы и публикует видео наезда.
Как сообщает полиция, авария произошла вечером, 23 мая. А в результате столкновения с автомобилем-иномаркой Great Wall водитель велосипеда получил телесные повреждения, его госпитализировали в медицинское учреждение.
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Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные Киева вызвали на место следственно-оперативную группу, которая провела беседу со свидетелями происшествия.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
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