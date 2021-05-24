ДТП успели зафиксировать камеры видеонаблюдения

В Деснсняском районе Киева на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Градинской произошло ДТП с участием велосипедиста. Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы и публикует видео наезда.

Как сообщает полиция, авария произошла вечером, 23 мая. А в результате столкновения с автомобилем-иномаркой Great Wall водитель велосипеда получил телесные повреждения, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные Киева вызвали на место следственно-оперативную группу, которая провела беседу со свидетелями происшествия.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

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