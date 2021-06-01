Неадекватный молодой человек бросается под автомобили с целью покончить жизнь самоубийством
Очередная его попытка закончилась неудачей, а владельцу машины предстоит дорогостоящий ремонт с заменой лобового стекла. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.
Инцидент произошел 1 июня, но 30 мая парень уже делал такую попытку. Тогда его якобы забрали в специализированную больницу на лечение.
"Реально не до шуток. Вот чучело, которое недавно в Голосеевском районе бросилось под Mercedes вчера утром опять бросилось под авто. На этот раз пострадал автовладелец Renault", - говорится в сообщении.
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Как оказалось, в воскресенье, 30-го мая, он совершал попытку покончить жизнь самоубийством таким же способом.
34-летний парень говорит, что он не видит смысла жить дальше. По его словам, он недавно выписался из одной местной "больнички", дав на руки справку о его состоянии.
"Где это бесово лечение для таких? Кто его снова выпустил? В чем заключается медицинская помощь, которую ему якобы оказали в прошлый раз? Кто возместит владельцу авто ущерб за разбитое авто? Почему от этой халатности должны страдать другие люди?" - возмущается автор видео.
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