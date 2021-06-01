Неадекватный молодой человек бросается под автомобили с целью покончить жизнь самоубийством

Очередная его попытка закончилась неудачей, а владельцу машины предстоит дорогостоящий ремонт с заменой лобового стекла. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.

Инцидент произошел 1 июня, но 30 мая парень уже делал такую попытку. Тогда его якобы забрали в специализированную больницу на лечение.

"Реально не до шуток. Вот чучело, которое недавно в Голосеевском районе бросилось под Mercedes вчера утром опять бросилось под авто. На этот раз пострадал автовладелец Renault", - говорится в сообщении.

Как оказалось, в воскресенье, 30-го мая, он совершал попытку покончить жизнь самоубийством таким же способом.

34-летний парень говорит, что он не видит смысла жить дальше. По его словам, он недавно выписался из одной местной "больнички", дав на руки справку о его состоянии.

"Где это бесово лечение для таких? Кто его снова выпустил? В чем заключается медицинская помощь, которую ему якобы оказали в прошлый раз? Кто возместит владельцу авто ущерб за разбитое авто? Почему от этой халатности должны страдать другие люди?" - возмущается автор видео.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.