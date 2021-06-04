Клиентка такси с ребенком якобы не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла.

"Водитель на языке мата начал возмущается, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а "на платье денег не пожалела". Шокированная этими выражениями я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке, в ответ услышала: "Скажи, спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком", - рассказала пассажирка.

Потом таксист забрызгал пассажирку газом в присутствии ребенка.

"Когда я начала вызывать полицию, водитель второй раз применил газовый баллончик. После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня", - говорит украинка.

Внезапно подошла девушка-свидетель, заявившая, что она все видела, тогда водитель начал убегать.

Пострадавшая начала терять сознание, водитель отвел ее на тротуар. Водитель этим воспользовался и уехал. Киевлянка написала заявление в полицию и службу такси, в которой работает горе-водитель.

Кроме того мы писали, что в деле о сбитых курсантках в Киеве произошел неожиданный поворот

Страшная авария, в которой две девушки лишились ног, произошла почти год назад.

Суд над подозреваемым майором длится до сих пор. Сначала Владимир Холодный признавал свою вину, но сейчас передумал и потребовал полноценный процесс.

Таким образом, допускает адвокат пострадавших, майор пытается выиграть время, чтобы договорится с потерпевшими.

Также юрист отметил, что обвиняемому выгодно затягивать судебный процесс, поскольку он находится на свободе после внесения залога, а не в СИЗО.

Одна из пострадавших девочка, Александра Гуй до сих пор находится на лечении в Германии.

По ее словам, Холодный дал пострадавшим всего по 10 тысяч гривен.

"Хоть мы были против, ведь эти деньги не покроют то, что он покалечил нас на всю жизнь. Почему 10 тысяч? "Потому что больше нет", – это слова Холодного", – рассказала девушка.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".

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