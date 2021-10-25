Женщине, которая была парализована после инсульта, наблюдала как умирает муж и ничем не могла ему помочь.
Об этом сообщает телеканал Alex.ua.
В одной из многоэтажек Запорожья полиция обнаружила труп мужчины и еле живую парализованную женщину. Как рассказали соседи, первую тревогу они забили, когда перестали встречать на улице своего соседа - дедушку Виктора. Он долгие годы ухаживал за своей парализованной женой. Детей у пары не было.
"Они были вместе со школьной скамьи - более 50 лет вместе", — рассказали соседи.
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Пожилые люди жили на первом этаже, поэтому соседи несколько раз стучали в окна, но никто не отзывался. Также дедушка не отвечал на телефонные звонки. Правда окружающие заметили, что свет в квартире горел круглосуточно. Это было подозрительно. Бдительные соседи вызвали полицию.
"В первый раз правоохранители приехали, "понюхали" нет ли трупного запаха из квартиры, не почувствовали, поэтому уехали обратно", — рассказали соседи.
После поднятия общественного резонанса, полиция приехав повторно, вскрыла квартиру. Там правоохранители обнаружили труп пожилого мужчины и полуживую женщину. Ее доставила в больницу, где она через два дня умерла. Как установили медики, у женщины случился повторный инсульт.
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что у мужчины больше недели назад случился инсульт. Не получив вовремя медицинскую помощь он умер, а его парализованная жена не могла ни чем помочь, а только наблюдала как умирает муж.
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