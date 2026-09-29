Грошова допомога в Харківській області стартує для переселенців — фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» відкрив попередню реєстрацію на багатоцільову виплату 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога в Харківській області відкрита для переселенців — благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив про початок попередньої реєстрації на надання багатоцільової грошової підтримки в розмірі 12 300 гривень на одну особу.

Кошти призначені не для всіх переселенців, а лише для евакуйованих із визначених громад Харківської та Запорізької областей. Програма розроблена для підтримки цивільних осіб, які залишили свої домівки через високий рівень небезпеки.

Кому нададуть перевагу під час розподілу коштів

Організатори оцінюватимуть заявки за чіткими критеріями пріоритетності. Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав із небезпечних зон протягом останніх 30 днів. У пріоритеті також ВПО, які евакуювалися протягом 2026 року та мають додаткові фактори вразливості.

Серед таких категорій — родини з неповнолітніми дітьми, люди поважного віку, особи з інвалідністю, самотні громадяни, які доглядають за іншими, домогосподарства, що повністю втратили джерела доходу, а також сім'ї, які опинилися у складних обставинах і потребують речей першої потреби.

Кому можуть відмовити

Основна причина для відмови — отримання подібної багатоцільової грошової допомоги протягом останніх трьох місяців від БФ «ССС» або інших благодійних організацій. Це правило застосовують, щоб уникнути дублювання виплат і спрямувати підтримку тим, хто її ще не отримував.

Як подати заявку та що далі

Щоб узяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У документі слід детально вказати персональні дані, інформацію про склад родини та підтвердити статус ВПО з визначених регіонів. Після заповнення форми протягом 2–3 тижнів із заявником зв'яжуться представники фонду.

Варто розуміти, що реєстрація не гарантує виплати — рішення ухвалюють після перевірки відповідності критеріям програми, повідомляє видання «На пенсії».

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