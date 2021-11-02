В одной из школ Днепра мать и брат учащегося подрались с учительницей математики. Инцидент произошел 1 ноября.

Об этом сообщает " Днепр оперативный ".

Как стало известно, около часа дня в школу пришли мать и брат учащегося 6-го класса. Они должны были обсудить с учителем поведение школьника. Оказалось, что из-за плохого поведения ребенка педагог отсадил его от остальных детей в классе.

Директор школы Людмила Рудик рассказала, что мать и брат ворвались в школу и отпихнув охранника, поднялись на третий этаж.

"Там мать ученика начала ругаться с учительницей, оскорблять ее нецензурными словами, угрожать "я тебя убью, поломаю тебе руки и ноги", — рассказала директор.

Когда педагог сказала, что разговаривать она будет лишь в кабинете руководителя школы, женщина и ее совершеннолетний сын принялись избивать ее ногами. Свидетелями дикого инцидента стали учащиеся старших классов. Учительница запретила им вмешиваться и отправила в учебный класс.

Пострадавшего педагога осмотрела школьная медсестра. Она заметила красноту на голенях и высокое давление.

"Учитель сказала, что ее избили, у нее болели ноги. Давление было 180 на 100", — рассказала медсестра школы.

От помощи других медиков учительница отказалась.

Свою версию рассказывает другая сторона конфликта. По словам матери мальчика, педагог постоянно настраивает детей класса против ее сына. 1 ноября она пришла в школу, чтобы обсудить сложившуюся конфликтную ситуацию. Но учительница начала хамить ей в ответ. После того как она ушла в клас, мать со старшим сыном пошли за ней. И в этот момент учительница начала кричать, что ее ударили. Мать с сыном ушли.

Вечером к ним пришли полицейские. По словам матери, они предлагали написать отказную о том, что ничего не произошло. Дескать никакого конфликта нет, как нет и претензий к учительнице математики.

Женщина подчеркивает, что в школе учителя не выполняют свои обязанности. При этом поборы собирают регулярно и немаленькие.

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