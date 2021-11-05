61-летний мужчина насильно удерживал 20-летнюю девушку в своей квартире в Киеве, выбраться ей удалось только при помощи полиции и работников ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Она рассказала, что на улице подошел к ней мужчина и попросил помочь ему занести сумку, на что она согласилась. Зайдя в дом, 61-летний киевлянин затолкал его в комнату и закрыл входную дверь. Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила по телефону на спецлинию 102».

По указанному адресу приехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и работники ГСЧС. Они пытались договориться с владельцем квартиры, чтобы он их пустил, но мужчина отказался.

«Понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате находилась 20-летняя потерпевшая», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, объяснить правоохранителям мотивы своих действий он не смог. Мужчина был пьян, прибор Драгера показал 2,4 промилле содержания алкоголя в организме нарушителя.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека. В настоящее время районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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