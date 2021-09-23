В центре Полтавы неизвестный мужчина открыл огонь и совершил похищение женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Полтавской области.
Автомобиль, на котором подозреваемый уехал, правоохранители нашли в Кременчуге. Подозреваемого 1987 года рождения задержали. В авто с ним находилась девушка 1996 года рождения. Именно ее он, вероятно, заставил силой поехать с ним в Полтаве.
Правоохранители выяснили, что от стрельбы в Полтаве пострадал мужчина 1990 года рождения, который проходил мимо. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Правоохранители готовят к открытию уголовные производства по статьям «похищение человека» и «хулиганство с применением оружия». Задержанному грозит тюремный срок до семи лет, если суд подтвердит его вину.
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Ранее мы сообщали, что в Крыму группа мужчин устроила стрельбу и драку. Происшествие случилось возле одной из заправок на улице Чапаева, расположенной в Евпатории. Участниками драки оказалось не мнее десяти человек. Люди, который стали свидетелями происшествия в своих показаниях отмечали, что происходящее было похоже на разборки из девяностых годов прошлого века. Общее количество людей, которые собрались возле заправки в тот момент достигло тридцати человек.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия