В Житомирской области правоохранителями разыскивается женщина, которая покинула своих 8-летнего сына и 4-летнюю дочь дома одних.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

На прошлой неделе ювенальные полицейские получили сообщение от работников службы по делам детей, что в одной из семей малолетние дети находятся без родительской опеки. К тому же условия, которых они проживают трудно назвать надлежащими.

Правоохранители, которые сразу выехали на вызов, в квартире по указанному адресу нашли 8-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. В самом доме была грязь, беспорядок и антисанитарные условия. Кроме того, в квартире не было еды, а сами дети были сильно напуганы и постоянно плакали. Как выяснилось впоследствии, в квартире они пробыли сами почти сутки.

Полицейские отправили малышей в больницу, где сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. В то же время правоохранители разыскивают мать детей. По оперативным данным, 28-летняя житомирянка неоднократно попадала в поле зрения полицейских и состоит на учете в социальной службе.

Сейчас ей грозит административная ответственность по статье 184 КоАП. Кроме того, ее могут лишить родительских прав.

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