Третья смерть случилась в семье погибшего экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова - об этом стало известно из соцсетей и СМИ, раскрыты некоторые подробности происшествия.
В среду, 10 ноября, стало известно о смерти двоюродного брата бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, Бориса.
По информации Телеграм-канала Klymenko Time, тело нашли в 13.30. По предварительным данным, мужчина повесился в собственном доме.
Примечательно, что мужчина имел тяжелые заболевания, которое длительное время не мог вылечить.
Тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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На сайте KRIVBASS.CITY сообщается, что Борису было примерно 50 лет. Обнаружено тело было гражданской женой, которая вернулась с работы. По словам соседей, пара жила мирно.
В полиции рассказали, что брат бывшего мэра страдал от рака пищевода и туберкулеза.
Предсмертную записку Борис Павлов не оставил.
Отметим, это третья смерть в семье Павловых за недавнее время. Первым, 15 августа, нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Рядом с его телом была ружье.
А 19 октября умер младший брат экс-мэра, Андрей. По данным экспертизы, он скончался в результате токсического действия спиртов.
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Напомним, что после гибели брата мэра Кривого Рога исчез его друг.
Как сообщала Politeka, трагедия с братом покойного мэра Кривого Рога
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