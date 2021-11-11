Спецслужбы Украины совместно с МВД приведены в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией на беларусско-польской границе, эскалация кризиса возможна в любой момент.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин.

Также замминистра добавил, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский планирует в четверг, 11 ноября, проверить ситуацию на границе Украины и Беларуси, передает пресс-служба Офиса президента.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Полиция обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.

Отмечается, что были определены участки границы, где наиболее вероятно скопление мигрантов. К защите границы будут привлечены резервы Нацгвардии, полиции и мобильные группы.

Также в приграничных областях проведут учения с привлечением подразделений территориальной обороны с целью повышения готовности к возможным сценариям в случае попадания в нашу страну с территории Беларуси незаконных мигрантов.

Напомним, ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.

10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвали пограничные заграждения и проникли на территорию Польшу.

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