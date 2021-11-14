В Болгарии жуткий пожар в больнице унес жизни троих людей, которых лечили от последствий коронавирусной инфекции.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Радио Свобода, в болгарском городе Сливень возник пожар в больнице, где предоставляют помощь больным с коронавирусом. В результате пожара погибли трое людей: двое сразу на месте происшествия, еще один пациент вскоре скончался от сильных ожогов.

Сообщается, что возгорание возникло в ночь на 14 ноября, примерно около трех часов ночи. Это случилось в палате, где пребывали трое пациентов с коронавирусом. Отмечается, что пожар быстро погасили, однако троих людей, которые были ближе всего к огню, спасти не удалось.

Стоит добавить, что сейчас болгарские медицинские учреждения переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией. Больницы переполнены из-за новой волны распространения болезни. Также сообщается, что пожар возник в ковидной больнице в день, когда в Болгарии избирают новую власть.

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