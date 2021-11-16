Очередное обострение на белорусско-польской границе - в ход пошли водометы и светошумовые гранаты.

Ситуация остается крайне напряженной из-за ближневосточных мигрантов.

По данным СМИ, беженцы начали ломать забор, в польских силовиков летели камни.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что со стороны польской стороны применили водометы и светошумовые гранаты.

Все происходящее с помощью дронов снимают на видео.

К слову, 15 ноября мигранты в большом количестве пытались штурмовать КПП "Брузгі".

Из стихийного лагеря мигрантов немалая колонна нелегальных беженцев двинулась в сторону контрольно-пропускного пункта "Брузгі". Сотни людей сначала начали прорывать пограничный забор с белорусской стороны. На что пограничники никак не среагировали.

Количество людей настолько велико, что колонна растянулась на километр. И пока одни беженцы еще собирали вещи и оставляли свои палатки, другие уже начали ломать ограду из колючей проволоки.

В обед, около 13.00, Министерство национальной обороны Польши сообщило о стрельбе с белорусской стороны.

Напомним, режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "в случае..."

Как сообщала Politeka, в Польше готовятся к прорыву с белорусской границы, силовики в полной готовности.

Также Politeka писала, что трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве.