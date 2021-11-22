В центре села Старый Волчинец Каменецкой громады Черновицкой области нашли мертвым молодого 20-летнего человека, которого искали волонтеры и полиция 10 дней.

Как пишет "Суспильне" со ссылкой на начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского, судебно медицинская экспертиза установила причину его смерти.

У парня обнаружили отравление этиловым спиртом. Смерть наступила, когда рвотная масса попала в дыхательные пути и перекрыла доступ воздуха в легкие.

Отмечается, что тело 20-летнего парня обнаружили вечером 18 ноября посреди села. Представительница нацполиции области Татьяна Андрейчук рассказала, что никаких следов насилия на теле не обнаружили.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



Также Politeka сообщала, что произошло ЧП в доме престарелых, найдены тела пяти женщин.

Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.