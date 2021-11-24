Никто не знал, где он

В Ровенской области 23 ноября, без вести пропавшего 41-летнего жителя Тернопольщины обнаружили мертвым - в полиции подозревают умышленное убийство.

Об этом сообщают в полиции Ровенской области.

Тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти обнаружили 23 ноября в металлической водозаборной емкости, почти полностью зарытой в землю, на территории заброшенной фермы в селе Новая Пляшева Дубенского района Ровенской области.

В ходе следствия выяснили, что 19 ноября трое односельчан из села Гаи Кременецкого района приехали на гужевой подводе в гости в село Турья Ровенской области.

При распитии спиртных напитков между ними возник конфликт. Когда односельчане возвращались, 22-летний мужчина, прихватив из дома нож, нанес им 5 ударов в разные части тела 41-летнему. Без признаков жизни его вывезли и выбросили в цистерну.

Правоохранители уже задержали двух жителей Тернопольщины, подозреваемых в умышленном убийстве мужчины. В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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