В Кривом Роге 29 ноября под окнами 16 городской больницы было найдено тело мужчины.

Об этом сообщают ТСН со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

Как выяснили правоохранители, 64-летний мужчина был пациентом этой больницы. Он выпал из окна 8 этажа. Мужчина проходил лечение от коронавирусной инфекции.

По словам пресс-офицера Криворожской полиции Оксаны Лесонен, сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты должны установить причины смерти.

В Волынской области на минувшей неделе произошла аналогичная трагедия. Из окна 4 этажа больницы выпрыгнул 78-летний пациент. Известно, что мужчина проходил лечение в ковидном отделении областной клинической больницы. Как сообщили врачи, мужчину должны были уже выписать из медучреждения. А свой трагический поступок он совершил после разговора с дочкой.

Правоохранители Луцкой области сейчас выясняют обстоятельства данного происшествия, после чего предоставить вывод: это было самоубийство или несчастный случай. Ведь при поверхностном осмотре следов насилия не было обнаружено.

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