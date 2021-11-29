В Кривом Роге 29 ноября под окнами 16 городской больницы было найдено тело мужчины.
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Как выяснили правоохранители, 64-летний мужчина был пациентом этой больницы. Он выпал из окна 8 этажа. Мужчина проходил лечение от коронавирусной инфекции.
По словам пресс-офицера Криворожской полиции Оксаны Лесонен, сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты должны установить причины смерти.
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В Волынской области на минувшей неделе произошла аналогичная трагедия. Из окна 4 этажа больницы выпрыгнул 78-летний пациент. Известно, что мужчина проходил лечение в ковидном отделении областной клинической больницы. Как сообщили врачи, мужчину должны были уже выписать из медучреждения. А свой трагический поступок он совершил после разговора с дочкой.
Правоохранители Луцкой области сейчас выясняют обстоятельства данного происшествия, после чего предоставить вывод: это было самоубийство или несчастный случай. Ведь при поверхностном осмотре следов насилия не было обнаружено.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
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