Пострадавшего доставили в больницу, но было поздно

В результате огнестрельного ранения умер в больнице полицейский Черниговского управления - Государственное бюро расследований выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщает "Суспільне". 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение - на момент происшествия он находился не на службе и в гражданской одежде.

Известно, что 28 ноября, около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района был ранен 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции.

Мужчина отправился на охоту с тремя друзьями. По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по ст. 119 Уголовного кодекса (Убийство по неосторожности), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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