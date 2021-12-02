В Черкасской области женщина набросилась на школьника за то, что он бросал снежки в ее дочь - мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга.

Об этом говорится в материалах судебного решения. Инцидент произошел в городе Шпола Черкасской области.

По материалам следствия, дочь ответчицы вернулась из школы в слезах и сообщила, что недалеко от дома старшеклассники забросали ее снежками.

Женщина немедленно пошла разбираться с обидчиками дочери. Она увидела компанию подростков 10-13 лет, подошла и спросила, кто из ребят забросал снежками ее ребенка. Однако напуганные школьники разбежались.

Остался лишь один школьник. Именно на него женщина и набросилась. Она нанесла ему удары кулаками и ладонями по лицу не менее трех раз. Как рассказал его товарищ, женщина в момент нападения кричала: "Я за своего ребенка прибью".

В больнице врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга, рану на верхней губе и синяк на переносице.

Подросток сообщил, что в тот день он с друзьями возвращался со школы. И никаких девочек снежками не забрасывал. Нападение агрессивной женщины стало для него полной неожиданностью. Свою вину обвиняемая не признала.

Суд признал женщину виновной и ей теперь надлежит выплатить штраф в размере 1700 гривен и еще 7000 гривен – в качестве моральной и материальной компенсации пострадавшему.

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