Начало декабря в Украине ознаменовалось погодными катаклизамами. Накануне первых зимних выходных метеорологи и спасатели предупредили жителей об ухудшении погодных условий и возможных снежных лавинах.
В Карпатах второй день наблюдается метель. В ГСЧС сделали срочное объявление об опасности схождения лавин. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, через территорию Украины перемещается холодный атмосферный фронт, который приводит к осадкам на своем пути (на западе преимущественно снег и мокрый снег, в северных и центральных областях мокрый снег и дождь), а также приводит к снижению температуры.
"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности! 3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в предупреждении спасателей.
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В ГСЧС просят украинцев учитывать эту информацию, планируя свой досуг в горах. По данным Укргидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. В первую очередь важно не выходить на маршруты во время непогоды.
В случае, если погодные условия нормализуются, в ГСЧС настоятельно рекомендуют зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.
"Не следует отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия необходимо сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1-2 дня максимум", - говорится в сообщении.
Добавим, по информации народного синоптика Натальи Диденко, в субботу, 4 декабря, осадки в виде мокрого снега и дождя наиболее вероятны в восточных областях и на Юге (кроме Одесщины). В воскресенье, 5 декабря, осадки в Украине ожидаются практически всюду, но периодические, небольшие. Температура воздуха предполагается низкой, ночью -1-7 градусов, днем от 2 мороза до 4 тепла. На Юге до +3+8 градусов.
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