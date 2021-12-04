Погодные качели окончательно испортят украинцам настроение – одну половину Украины атакуют дожди, а вторая будет страдать от ночных заморозком и стремительного снижения температуры.
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев свежим прогнозом. В субботу, 4 декабря, восточные и южные области атакуют дожди. Осадки прогнозируют во всех регионах, кроме Днепропетровской области. При этом температура будет достаточно комфортной. На Востоке – 5-7 градусов, а в южных областях – 5-8 градусов.
В западные области в это время придут сильные морозы. Во всех регионах стремительно опустится температура – до 0-2 градусов. Ночью ожидаются сильные заморозки – до -9..-13 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
В Центре будет холодно как днем, так и ночью. Днем ожидается 0-2 градуса, а ночью температура опустится до -3..-6 градусов.
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Отметим, что холодная погода задержится в Украине надолго. Уже в ближайшие дни в страну придет снег и непогода.
Напомним, что Украину накроют снегопады и сильный ветер: «Первый уровень опасности».
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