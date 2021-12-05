Мужчины даже не успели приступить к охоте

В Николаевской области возле села Михайловка во время охоты погиб 44-летний мужчина - он умер в результате телесных повреждений после огнестрельного ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Как пишет "Новости-Н", погибшим оказался бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь.

Предварительно установлено, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми, и когда один из компании мужчин произвел выстрел, то попал в пострадавшего.

Как пишет местное издание, ссылаясь на людей из окружения погибшего, роковой выстрел прогремел в тот момент, когда ружье было в руках командира батальона ТРО Василия Рогозы. Мужчины даже не успели приступить к охоте, как выстрелило оружье.

Александр Жолудь в момент выстрела находился рядом, был ранен с близкого расстояния, поэтому травма оказалась смертельной. Дробь попала ему в грудь с расстояния в один метр.

Полиция изъяла охотничье оружие и открыла уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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