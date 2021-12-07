Количество погибших в ДТП под Черниговом выросло до 13 человек - ещё 6 травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Сейчас следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые потом отправят на экспертизу.

Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Борзна", которое произошло вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч погибло 13 человек и травмировано 6 человек.

Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин его возникновения привлечены 113 человек и 45 ед. техники из них от ГСЧС 30 человек и 13 ед. техники.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло жуткое ДТП, столкнулись две иномарки.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.