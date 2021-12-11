Украину облетела печальная новость, мать потеряла сына за границей, а чтобы она могла похоронить его на родной земле, нужно собрать неподъемную для нее сумму.

Об этом сообщает Книга памяти умерших за границей украинцев. Стало известно, что в Чехии нашли мертвым 21-летнего жителя Закарпатской области, который в июле 2021 года уехал на заработки и загадочно исчез.

Уточняется, что 21-летний Валентин уехал на заработки в Чехию. Молодой парень проработал там лишь несколько дней и перестал выходить на связь с близкими. Его родные объявили Валентина в розыск.

В ходе следствия стало известно, что украинец вышел из квартиры только в шортах, прихватил с собой рюкзак, в котором были документы и деньги.

К сожалению его поиски окончились трагически - его нашли мертвым. Тело украинца увидели вблизи лесополосы. По предварительным данным, Валентина избили и душили.

Пока родственники собирают средства, чтобы доставить тело украинца домой, сумма практически неподьемная. Кто может помочь просят бросать деньги на счет: 5168 7422 4216 4212, Приватбанк, получатель - Ватаман Ольга Васильевна.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



Также Politeka сообщала, что произошло ЧП в доме престарелых, найдены тела пяти женщин.

Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.