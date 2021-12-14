Страшная авария произошла ночью 13 декабря на железной дороге в Ивано-Франковской области. На месте работали спасатели.

По данным пресс-службы ГСЧС, сообщение о ЧП поступило на линию "101" в 23.32. На железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района поезд протаранил легковое авто, в котором находилось два человека. Последние, 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, погибли на месте.

Чтобы освободить тела из расплющенной поездом машины, спасателям пришлось задействовать комбинированный гидроинструмент.

В ГСЧС в очередной раз призывают водителей быть осторожными на железнодорожных переездах.

"Будьте осторожны и аккуратны на дорогах, особенно сейчас, когда погодные условия – дождь, снег, туман, гололедица – не способствуют безопасным поездкам!", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о подобном ДТП, в котором погибла учительница с детьми. Она их развозила по домам после школьных уроков. Авария произошла в Алтайском крае РФ. По данным правоохранителей, 43-летняя водитель легковушки нарушила правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся снегоуборочным поездом. В результате, погибли трое 8-летних детей и сама учительница. Еще одного школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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