Ряд пассажирских поездов задерживается из-за трагедии на путях - время прибытия увеличилось на 40 минут и до шести часов, при этом оно еще может измениться.

На путях железнодорожной станции «Пирогово», расположенной в селе Огульцы (Богодуховский район) произошло ДТП. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Харьковской области.

В сообщении говорится, что трагедия произошла 17 ноября около 5.00 утра - грузовой поезд на участке Полтава — Харьков наехал на женщину. Последнюю от удара отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу поезд. В результате несчастная погибла, а на место происшествия прибыли правоохранители для установления обстоятельств ДТП. Личность погибшей пока неизвестна.

В связи с происшествием задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях. Время задержки составляет от 40 минут до шести часов:

№722 Киев — Харьков (40 минут);

№8 Одесса — Харьков (2 часа);

№18 Ужгород — Харьков (3 часа 10 минут);

№725 Харьков — Киев (3 часа 30 минут);

№141 Бахмут — Львов (5 часов 42 минуты);

№64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов).

По информации пресс-службы Укрзализныци, время задержки может меняться, поэтому нужно следить за обновлениями, и предупреждать проводников или стюардов о пересадках на другие виды транспорта.

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