Во Львовской области внезапно скончалась 48-летняя женщина - ее тело было найдено на стадионе недалеко от центральной части города.

Об этом сообщили журналисты "ТСН". Прохожие на улице у стадиона обнаружили тело женщины - прохожие спохватились слишком поздно. Прибывшие на место медики скорой обнаружили, что причиной смерти стало переохлаждение.

При опознании тела в полиции оказалось, что замерзшей женщине на момент смерти было 48 лет и она не имела постоянного места жительства.

Минувшая ночь в регионе была по-зимнему холодной, температура воздуха упала до -7 градусов. К тому же воздух оказался ветреным и влажным, что усугубляло положение женщины, оставшейся без крова.

Зимно сейчас во всех западных областях. Спасатели и врачи просят украинцев быть осмотрительными. Со следующей недели морозы станут крепче - до -10 днем, а ночью столбики термометров могут опуститься и до -18.

Нормальная внутренняя температура человеческого тела, т.е. температура глубинных тканей грудной клетки и брюшной полости, составляет 36–38ºС.

Переохлаждение классифицируется в медицине как снижение этой температуры ниже 35ºС. При этом человек ощущает усталость, становится сонливым; ухудшается моторика и замедляются реакции.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.