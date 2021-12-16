Мужчина погиб 15 декабря в результате падения с пятиэтажки. Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 11.40 от очевидца. Детали происшествия раскрыла пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net.

На месте работала следственно-оперативная группа, полицейские собирали улики и опрашивали возможных свидетелей трагедии.

Известно, что все произошло на глазах у семилетнего сына мужчины. По предварительной информации, ребенок был дома один, когда отец вернулся, прошел к окну и выпрыгнул с пятого этажа.

В настоящее время с мальчиком работают ювенальные полицейские и психологи. Решается вопрос об открытии уголовного произодства по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

О трагедии сообщили и в Селидовском горсовете. Коллеги выразили соболезнования родным и близким 35-летнего погибшего. Отмечается, что депутат Леонид Осипов, который погиб, работал начальником отдела образования.

Согласно декларации Осипова, никакой недвижимости в его распоряжении не было. Из авто у него был задекларирован только ВАЗ модели 2107, 1988 года выпуска.

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