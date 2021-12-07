Череда трагических событий произошла в обычной украинской семье на Волыни. Следом за маленькой дочкой не стало и ее матери.

Так, утром в понедельник, 6 декабря, покончила с собой жительница Луцка, у которой за несколько недель до этого умерла 8-летняя дочь в больнице. Тело нашли под окнами многоэтажки по пр. Возрождения. По предварительным данным, 52-летняя женщина выбросилась из окна. Об этом пишут местные СМИ, которым подтвердили информацию в пресс-службе полиции.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Тело направили на судмедэкспертизу, правоохранители продолжают следствие.

Известно, что дочка погибшей очутилась в больнице в конце ноября с сильнейшим отравлением. Девочка отравилась каштанами, которые приготовила ее мать. Несколько дней семья пыталсь вылечить ребенка собственными силами и драгоценное время было упущено. В больницу она попала уже в тяжелом состоянии. Как медики ни боролись, ребенка не удалось спасти, 28 ноября девочка скончалась.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре женщина выпала из окна 9-го этажа. По предварительной версии, 66-летняя погибшая свела счеты с жизнью. Входная дверь была заперта изнутри. Под окнами дома ее тело нашла дочь, которая пришла проведать мать.

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