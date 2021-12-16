Мать Дмитрия Рудюка, который сейчас находится под следствием по подозрению в масштабном ДТП в Луцке, тронула пользователей неожиданным заявлением.

Анна Ильчук прокомментировала ситуацию с ДТП, в котором пострадали шестеро человек, "24 каналу". Она заявила, что поддержит справедливое решение суда для своего сына.

Мать Рудюка видится с потерпевшими и пытается им материально помочь. В частности, она переживает за состояние здоровья женщины, которая наиболее пострадала. Алена Коломийчук переходила дорогу вместе с пятилетним сыном. Удар был такой силы, что она отлетела на несколько метров. Женщина сейчас находится в коме, а ее сын начал заикаться.

Мать 16-летнего подозреваемого заявила, что не будет нанимать дорогих адвокатов сыну, и хочет, чтобы он получил по заслугам.

"Мы стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить срок. Нет, поверьте. Я не нанимаю ему адвокатов, он получит то, что заслужил", - заявила женщина.

Напомним, авария произошла 12 декабря по проспекту Соборности в Луцке. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей на "зебре". Подросток взял ключи от родительского авто без спроса, пока отчим был на заработках за границей. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест, пока идет следствие.

Пользователи активно комментируют смелое заявление матери Дмитрия Рудюка:

"Справедливая женщина... желаю ей выдержать это испытание❤️"

"Вот это я в шоке. Впервые такое читаю. Сильно"

"Хорошо, что осознает то, что произошло. Многие матери своих уб**дков защищают даже после самых ужасных поступков"

"любая нормальная мать будет защищать своего ребёнка. Она же воспитала теперь отрекается - это не мать"

"Как всегда ТСН все перекрутит с ног на голову. Мама просто не отмазывает сына, потому что это обычная семья украинцев, у которых произошла беда. А защищать и любить его она не престанет. Жаль всех"

Напомним, 16-летний подросток сбил людей на переходе: мама находится в коме, а 5-летний сын начал заикаться

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