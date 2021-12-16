Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Львовской области. 15 декабря в полицию обратились родственники супругов, которые сообщили, что люди долго не отвечают на телефонные звонки. Полицейские выехали на место происшествия.
Правоохранители и работники газовой службы в сопровождении сына супругов вошли в квартиру. Там обнаружили мертвыми 81-летнего мужчину и 75-летнюю женщину, которые лежали рядом на полу. По предварительному заключению медиков, причина смерти пенсионеров - отравление чадным газом.
В полиции открыли производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
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Стоит отметить, что смертельная доза угарного газа для человека составляет 1000—2000 ppm (0,1-0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода во вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1-2 минут.
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