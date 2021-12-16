В Запорожской области разгорелся скандал на похоронах из-за путаницы с покойниками.

В местном издании En-news сообщили, что в морге города Энергодар перепутали тела и выдали родственникам тело другого человека.

Родственники только во время прощальной церемонии обнаружили, что в гробу находится тело другого человека.

"Уже после начала прощания сын заметил, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствовавших сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят чужого мужчину", - говорится в сообщении.

Похоронную церемонию пришлось срочно прервать.

Во время разбирательств, начальник морга уверял семью, что в гробу лежит именно их родственник, внешность якобы сильно изменилась после болезни.

В результате конфликта сотрудники морга признали, что совершили ошибку и выдали родственникам покойника и похороны продолжились.

Ранее сообщалось, что в Украине не хватает водителей для авто ритуальных услуг - сообщил Глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков.

Михаил Тонконогий сообщил, что из-за роста смертей от коронавируса, в Днепре не хватает авто для обслуживания похорон.

“Все вы знаете, что маршрутки часто заказывают для обеспечения перевозки людей на похороны/поминки. Так вот, в связи с ковидом количество таких заказов увеличилось”, – говорится в сообщении.

Он заявил, что в некоторых государствах прививки получили уже свыше 95% населения - там люди не стоят в очереди, чтобы получить закрытый гроб.

"У нас и так мало водителей. Мы не успеваем обслуживать ваши похороны! Пожалуйста, вакцинируйтесь!”, – возмутился Глава профсоюза.

Ранее сообщалось, Украина одной из первых получит лекарство от ковида: в МОЗ сообщили подробности.

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