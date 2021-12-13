Еще две украинских области вскоре покинут "красную" зону - глава МОЗ сделал заявление.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, что в Винницкой и Хмельницкой областях уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению числа новых случаев ковида.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал Ляшко.

ляшко, карантин

Сейчас в "красной" зоне остаётся 9 областей:

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  1. Винницкая,
    2. Волынская,
    3. Житомирская,
    4. Запорожская,
    5. Киевская,
    6. Николаевская,
    7. Сумская,
    8. Хмельницкая,
    9. Черкасская.

Ранее сообщалось, что уже 19 декабря украинцы, которые сделали себе две прививки от коронавируса, смогут оформить выплату в размере тысячи гривен, которая поступит к ним на счет.

Программа начнет работать в конце этого года, но деньги можно будет получить и позже. Правда, потратить их можно будет только на определенные товары и услуги.

вакцина от коронавируса, вакцинация

Подать заявление на получение денег можно будет через приложение «Дія», в котором находятся сертификаты о вакцинации. Отмечается, что для пенсионеров и людей, у которых нет доступа к приложению, вскоре появится альтернативный способ получить деньги.

Напомним, что в Украине ухудшится ситуация с коронавирусом: когда ждать вспышки опасного вируса.

Как сообщала Politeka, что стало известно, кого и за что будут штрафовать с 10 декабря.

Также Politeka писала, как получить тысячу гривен за вакцинацию быстрее остальных.