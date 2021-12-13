Еще две украинских области вскоре покинут "красную" зону - глава МОЗ сделал заявление.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, что в Винницкой и Хмельницкой областях уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению числа новых случаев ковида.
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал Ляшко.
Сейчас в "красной" зоне остаётся 9 областей:
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- Винницкая,
2. Волынская,
3. Житомирская,
4. Запорожская,
5. Киевская,
6. Николаевская,
7. Сумская,
8. Хмельницкая,
9. Черкасская.
Ранее сообщалось, что уже 19 декабря украинцы, которые сделали себе две прививки от коронавируса, смогут оформить выплату в размере тысячи гривен, которая поступит к ним на счет.
Программа начнет работать в конце этого года, но деньги можно будет получить и позже. Правда, потратить их можно будет только на определенные товары и услуги.
Подать заявление на получение денег можно будет через приложение «Дія», в котором находятся сертификаты о вакцинации. Отмечается, что для пенсионеров и людей, у которых нет доступа к приложению, вскоре появится альтернативный способ получить деньги.
Напомним, что в Украине ухудшится ситуация с коронавирусом: когда ждать вспышки опасного вируса.
Как сообщала Politeka, что стало известно, кого и за что будут штрафовать с 10 декабря.
Также Politeka писала, как получить тысячу гривен за вакцинацию быстрее остальных.